Las autoridades decidieron aplicar una severa sanción a Colo Colo para su último partido de local por la Liga de Primera 2026.

Un severo castigo recibió Colo Colo para su último partido de local en el Estadio Monumental esta temporada, que será este sábado ante Deportes La Serena por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

Los albos vieron reducido en casi 25% el aforo para este compromiso tras lo ocurrido el pasado domingo, en la goleada por 3-0 sobre Universidad Católica en el clásico que se disputó en Macul.

En aquella jornada se vivió una verdadera fiesta en La Ruca, pero hubo un exceso de pirotecnia que incluso llevaron a la suspensión temporal del duelo al cierre del primer tiempo.

Todo esto fue consignado en el informe del árbitro José Cabero, por lo que los albos fueron citados a declarar al Tribunal de Disciplina de la ANFP el próximo martes, arriesgando una multa económica que podría llegar a las 100 UF.

Pero las autoridades decidieron tomar medidas inmediatas, reduciendo el aforo de 42 mil espectadores a solo 30 mil, tal como lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN.

“Malas noticias para Colo Colo. Los albos jugarán con aforo reducido el partido ante Deportes La Serena. Las autoridades autorizaron solo 30 mil personas producto de los fuegos artificiales que se lanzaron en el pasado encuentro ante Universidad Católica”, publicó en su cuenta de X.

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Captura de la publicación de Cristián Alvarado en X.

De esta forma, el campeón del fútbol chileno no podrá despedirse de su localía esta temporada a estadio lleno. Cabe recordar que el cuadro popular también jugará las semifinales de Copa Chile, pero saldrá de Santiago para aquello.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. La Serena?

El partido entre Colo Colo y Deportes La Serena se juega este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la penúltima fecha de la Liga de Primera 2026.