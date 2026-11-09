Esta jornada Colo Colo celebrará junto a sus hinchas la obtención de la estrella 35, tras consagrarse campeón ante Ñublense en Chillán.

Este lunes en Colo Colo tienen organizada una masiva celebración en el Estadio Monumental junto a los hinchas del Cacique, para festejar la obtención de la estrella 35.

Ayer (domingo) el cuadro popular se proclamó campeón de la Liga de Primera 2026 al vencer por 2-1 de visita a Ñublense, partido válido por la fecha 27 del torneo nacional.

Por quinta vez consecutiva que los albos alzaron el trofeo fuera de casa, por lo que ahora buscarán festejar con todo su público con la casa llena en Macul, tal como lo hicieron en 2024 y en la presentación de Vozinha en agosto.

El evento está programado para las 18:00 horas y las entradas fueron liberadas de forma gratuita para quienes quieran asistir, a través de la plataforma PuntoTicket.

Estos festejos contarán con las presentaciones de artistas como Princesa Alba, Leo Rey, El Bloque 8 y Karla Melo. Mientras que los jugadores saludarán al público subiendo a varias tarimas distribuidas alrededor de la cancha de La Ruca.

¿Quién transmite los festejos de Colo Colo por TV?

Pero para quienes no puedan asistir esta tarde a Pedrero, la celebración será transmitida en televisión y streaming por distintos canales y plataformas.

Publicidad

A partir de las 19:00 horas comenzarán las transmisiones en TNT Sports y en simultáneo por Canal 13. También en TNT Sports a través de HBO Max.