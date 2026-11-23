En el Cacique quedaron expuestos a un castigo tras los fuegos artificiales que fueron lanzados a lo largo del clásico contra la UC.

Un duro informe arbitral se dio a conocer este lunes tras el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental, donde el Cacique goleó por 3-0 a los Cruzados por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

El árbitro José Cabero no dejó pasar la gran cantidad de fuegos artificiales que fueron lanzados a lo largo del partido en Macul, partiendo por el show que estaba organizado por el mismo club local al momento del ingreso del equipo a la cancha.

Pero en el primer tiempo todo se descontoló a partir de los 35 minutos, cuando los hinchas albos hacían alusión al título del cuadro popular y desde las galerías del sector norte de La Ruca se lanzaron más artificios, que llevaron a la detención del juego, pues no hubo caso al llamado por los altoparlantes.

Todo esto quedó consignado en el informe de Cabero, quien incluyó cada detalle de lo que sucedió en el reducto de Pedrero.

“Al momento del ingreso de los equipos a la cancha se lanza una gran cantidad de pirotecnia y papeles desde distintos lugares del estadio, lo que retarda el inicio del partido 5 minutos”, partió anotando.

“Se detiene temporalmente el partido debido al lanzamiento de fuegos artificiales desde el sector Arica en el minuto 44”, agregó el colegiado.

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También consignó el uso de bengalas y otros elementos: “Entre el minuto 37 y 42 se encienden bengalas, bombas de humo, bombas de estruendo y se lanza una cantidad indeterminada de pirotecnia desde los sectores Cordillera y Arica, a pesar de las advertencias realizadas por altoparlantes”.

Pero no quedó ahí, pues agregó lo sucedido en el complemento: “En el minuto 47 se lanzan bombas de estruendo desde el sector Lautaro (…) En el minuto 90 se encienden bengalas y fuegos artificiales en el sector Cordillera”.

José Cabero anotó todo en su informe arbitral del clásico. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

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La multa a la que se expone Colo Colo

Tras esto, en Colo Colo arriesgan una fuerte multa, que según las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2026, podría llegar a las 100 UF ($4.140.000 aproximadamente).