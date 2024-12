El Mercado de Pases del fútbol chileno ha sido un poco hostil para Colo Colo hasta el momento, en donde ha dejado partir a varios jugadores, pero no ha incorporado a ninguno de cara al año del centenario del Cacique.

Todavía no se resuelve el panorama con Brayan Cortés, quien estaba listo para partir al León de México, pero dicha operación se cayó y no va más. Ahora, el portero espera por una nueva oportunidad en el fútbol extranjero.

Rodrigo López, periodista y reportero que cubre al Cacique para D Sports, reveló quién es el jugador que se perfila como el primer refuerzo de los albos de cara a una exigente temporada 2025 que se avecina en Macul.

Colo Colo tiene a la mano a Matías Dituro. | Foto: Photosport

El apuntado es Matías Dituro: “Es el más fácil, el más factible. Él ya tiene conversaciones contactes -no en curso porque recordemos que lo de Brayan Cortés todavía no está cerrado-. Hoy día me ratificaron que, de no irse, tiene que presentarse el 20 de diciembre”, dijo.

Sobre el portero iquiqueño, López asegura que espera por una oportunidad en el Mercado de Pases al otro lado de la cordillera: “Yo entiendo que sigue esperando su última opción en Argentina…”, sumó.

Lo cierto es que Brayan Cortés dejó muy en claro que no quiere seguir en Colo Colo, pese a que de momento no cuenta con ninguna oferta formal y deberá presentarse el 20 de diciembre junto a sus compañeros.

La pretemporada de Colo Colo

Colo Colo participará de la ‘Serie Río de La Plata’ en Uruguay donde enfrentará a Peñarol y a otro rival argentino antes de volver al país para preparar el inicio de la temporada en el fútbol chileno.