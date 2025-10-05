El sábado recién pasado se informó sobre el lamentable fallecimiento de Claudio Antezana Sánchez, defensor central que pasó por varios equipos del fútbol chileno y que tuvo una marcada historia con el Cacique.

Antezana, quien además alcanzó a defender la camiseta de los albos en 1963, era el encargado de la escuela oficial de los albos en la norteña ciudad de Arica, donde jugó un rol clave en la formación en uno de los canteranos que hoy está en el primer equipo: Daniel Gutiérrez.

Claudio Antezaña. | Foto: CSD Colo Colo

Si bien no tuvo el reconocimiento por parte de los hinchas como otros jugadores, fue muy querido por los que lo conocieron e incluso aprovechó la gira alba del centenario en Arica para compartir con varios jugadores históricos.

Es más, el legado de Claudio Antezaña es tal que la filial de Colo Colo en Arica lleva su nombre por su aporte al club, además de haber sido el primer ariqueño en jugar en el Cacique.

Así las cosas, una lamentable noticia golpea a Colo Colo en medio del receso por el Mundial Sub 20, donde los albos buscarán llegar a tono para la recta final del Campeonato Nacional 2025 y lograr una clasificación a copas internacionales para la próxima temporada.

Los números de Claudio Antezaña con Colo Colo

El sitio ‘Historia de Colo Colo’ apunta que Claudio Antezana Sánchez disputó un partido con la camiseta del cacique en la campaña de 1963, donde los albos lograron el título de Primera División dejando en segundo lugar a Universidad de Chile.