Colo Colo ha tenido un buen presente en los últimos años, pese a que ha habido algunos jugadores que no han funcionado en el Cacique como Darío Lezcano, Fabián Castillo o Pablo Parra, entre varios elementos más que han llegado a Macul en el último tiempo.

Fue precisamente el flamante refuerzo de Palestino el que sacó la voz y explicó su salida del Estadio Monumental en diálogo con ADN Deportes: “Cuando llegó el profe Almirón yo hice toda la pretemporada bien. Incluso jugué todos los partidos de titular, pero siento que nunca encajé en el equipo, como que algo me faltaba. ¿Qué? No lo sé”, dijo Parra.

Pablo Parra pasó sin pena ni gloria por Colo Colo. | Foto: Photosport

El jugador, quien pasó de los albos a Unión La Calera, explica por lo anterior que “Después fui perdiendo terreno y ya iban a pasar 5 meses que no estaba jugando, que iba citado, pero no me vestían y al otro partido no iba citado”.

“Con eso el futbolista va perdiendo confianza y sientes que los que están jugando, en los mismos entrenamientos, te pasan por encima”, sumó en los factores que fueron allanando su salida de Macul.

En el cierre, Parra asegura que dejar a los albos fue una buena decisión: “A mí nadie me dijo ‘Pablo, no vamos a contar contigo’. Yo quise salir porque quería jugar, sumar minutos y creo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque después hubo muchos clubes que me querían y ahora se me dio la oportunidad de Palestino”, remató.

Los números de Pablo Parra en Colo Colo

Entre 2023 y parte del 2024, Pablo Parra disputó 16 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo, donde no convirtió goles, totalizó dos asistencias y disputó casi 1000 minutos en cancha con el Cacique.