Universidad de Chile continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador. En dicha labor durante el mercado de fichajes, la directiva estudiantil habría tomado una osada decisión: contactar a un campeón con Universidad Católica.

A pesar de que Gustavo Álvarez sigue perteneciendo a los registros azules, la cúpula institucional debe encontrar a su sucesor ante su inminente partida. Bajo tal contexto, surgió un nuevo candidato para asumir el desafío.

¿Su nombre? Ariel Holan. Según informó Cooperativa Deportes, el director técnico argentino recibió el llamado desde La Cisterna. La escuadra laica lo baraja como alternativa para 2026.

“En Azul Azul levantaron el teléfono para conversar con el ex Universidad Católica y reciente campeón de la liga argentina con Rosario Central“, comenzó señalando la publicación.

Luego, agregó: “Entra en el perfil de DT que maneja la dirigencia para comandar a la U y le consultaron sobre su situación luego de haber acordado su salida del conjunto rosarino”.

Aseguran que Ariel Holan fue contactado por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Ariel Holan en la órbita de Universidad de Chile

Cabe destacar que el estratega trasandino estuvo al mando de Universidad Católica en dos ciclos (2020 y 2022-2023). En su primera etapa, se coronó monarca nacional.

Su última campaña fue al mando de Rosario Central, la que concluyó alzando el trofeo de Primera División. Durante 2025, registró 37 encuentros en el elenco santafesino: ganó 20 duelos, empató 12 y cayó en cinco.

En resumen: