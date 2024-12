En Colo Colo van en busca de su nuevo arquero para la temporada 2025, luego que Brayan Cortés anunciara su salida del cuadro popular aspirando dar el gran salto al extranjero.

Hace unos días así lo había adelantado el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, cuando confirmó que el Indio no respondió a la oferta para renovar su contrato y que comenzarían las gestiones para traer a su reemplazante.

“Hay varios nombres arriba de la mesa, pero como no teníamos una respuesta de Brayan Cortés, no tuvimos conversaciones con nadie porque nuestra opción número uno era que continúe Brayan. Al no darse eso, conversaremos con los que reúnen las condiciones”, dijo el pasado domingo.

El arquero con el que Colo Colo inició conversaciones

Dicho y hecho, porque este jueves La Tercera asegura que Colo Colo ya inició los contactos con quien sería el elegido por el entrenador Jorge Almirón. Se trata del argentino nacionalizado chileno Matías Dituro, ex Universidad Católica que hoy defiende el arco del Elche en la segunda división de España.

El arquero de 37 años estaría dispuesto a volver a Chile y habría dado el sí para que su representante negocie con los albos. Aunque tendrían que ver la forma de destrabar su salida del conjunto franjiverde, ya que tiene contrato vigente hasta junio del 2025.

Dituro sería el Plan A en la lista del técnico argentino, donde también habían otros candidatos como Gabriel Arias, Keylor Navas y el retirado Claudio Bravo.

Colo Colo ya negocia con Matías Dituro. (Rafa Babot/Getty Images)

Los números de Matías Dituro en Elche

Matías Dituro lleva 15 partidos disputados en la temporada 2024-2025 con el Elche, donde acumula 13 goles encajados y seis vallas en cero.

Cabe recordar que en el fútbol chileno estuvo durante ocho temporadas, las dos primeras en Deportes Antofagasta y el resto en la UC.