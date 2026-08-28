Lo paga Colo Colo: así es el exclusivo departamento que arrendó Vozinha en Chile

El arquero de Cabo Verde logró encontrar un departamento para residir en la comuna de Vitacura: un millonario arriendo que costeará Colo Colo.

Vozinha dio otro paso importante para instalarse en Chile luego de debutar oficialmente el miércoles en el arco de Colo Colo. Al día siguiente, el arquero caboverdiano viajó hasta Mendoza para realizar los trámites administrativos necesarios para obtener su visa de trabajo en nuestro país. Pero no fue lo único.

Y es que mientras el guardameta avanza en su proceso de regularización, también se conocieron detalles de su nueva vida en Santiago. Según informó Mega Deportes, Vozinha vivirá durante los próximos meses en un lujoso departamento ubicado en la comuna de Vitacura, específicamente en el sector de Alonso de Córdova.

El inmueble cuenta con tres dormitorios y todas las comodidades necesarias para la estadía del futbolista en la capital. Además, se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Santiago y tendrá un costo de 4.500 dólares mensuales, monto que será asumido por Colo Colo.

La búsqueda del nuevo hogar del arquero no fue sencilla. Christian Millar, asesor inmobiliario que estuvo a cargo del proceso, explicó que revisaron una importante cantidad de alternativas antes de encontrar la propiedad escogida.

“La búsqueda de domicilio duró cerca de un mes. Visitamos entre 25 a 30 propiedades. Cerramos con un departamento muy lindo donde tiene todas las comodidades que necesita”, explicó Millar.

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Así, mientras completa sus trámites para obtener la visa de trabajo, Vozinha comienza a establecerse definitivamente en Chile, luego de convertirse en una alternativa para el arco de Colo Colo y sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta alba.