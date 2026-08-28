Danilo Díaz se ilusiona con este jugador de Colo Colo: “Es un diferente”

El periodista Danilo Díaz hace su gran apuesta por este jugador en Colo Colo para su futuro.

Colo Colo hoy en día goza de un tremendo presente en el fútbol chileno, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz sin duda que se alzan como el mejor equipo del país en la competencias nacionales, en la que ha dejado una gran imagen futbolística.

Sobre el presente del ‘Cacique’, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para hablar de un tema en especial en Colo Colo y se trata de la sangre juvenil, la que ha tenido un gran protagonismo en este 2026, algo que destaca.

“La presencia de los jugadores jóvenes a lo largo de la campaña de Colo Colo se refleja que a esta altura ya tiene resuelto el tema del minutaje, entonces es algo que durante un tiempo fue un karma para Colo Colo. Ahora, empiezan a aparecer jugadores y el símbolo es Leandro Hernández”, parte indicando Díaz.

Dentro de la masiva presencia de juveniles en el ‘Cacique’, el ‘Tenor del Pueblo’ mostró su debilidad por el atacante Felipe Raipán, a quien lo ve como un jugador con un tremendo olfato goleador a su corta edad.

Díaz maravillado con Raipán | Foto: Photosport

“Aparece Raipán, que irrumpe, anota y tiene gol, tiene olfato, cuando viene el remate de Wiemberg, otro jugador se queda y él va a ver que pasa”, declara.

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Concluyendo, Díaz espera que Raipán pueda seguir teniendo oportunidades dentro de Colo Colo y que las pueda ir aprovechando, para que se consolide más temprano que tarde como un importante goleador para el ‘Cacique’ y el fútbol chileno.

“Es un jugador diferente en eso, habrá que irlo llevando paso a paso, acompañarlo en su proceso y que vaya creciendo en el rendimiento, pero es un delantero para tener en cuenta”, cerró.