Decisión final con Gabriel Castellón en Universidad de Chile: ¿Juega ante U. de Concepción?

Entre algodones, el arquero de la U viajó a Concepción tras decisión del entrenador Fernando Gago ¿Jugará?

Universidad de Chile recibió una buena noticia antes de viajar a Concepción para enfrentar a Universidad de Concepción por la fecha 21 de la Liga de Primera. Fernando Gago tomó una decisión respecto a Gabriel Castellón, quien había estado en duda durante los últimos días debido a una sobrecarga que lo obligó a entrenar de manera diferenciada.

La presencia del arquero para el duelo ante el Campanil era totalmente incierta y todo apuntaba a que Crístopher Toselli sería el encargado de defender el arco azul. Sin embargo, durante este sábado el panorama cambió.

Según informó Emisora Bullanguera, Gago decidió incluir a Gabriel Castellón entre los citados para el compromiso ante el Campanil. De esta manera, el arquero viajó junto al resto del plantel de la U rumbo a la Región del Biobío y quedó a disposición del cuerpo técnico.

La decisión va en línea con lo que había adelantado el propio Fernando Gago durante la conferencia de prensa de este viernes. “Va a estar a disposición, está entrenando. Tuvo una carga normal de entrenamiento, no más que eso”, explicó Gago.

Ahora, la gran interrogante queda en si Gabriel Castellón estará desde el arranque ante Universidad de Concepción o si finalmente Crístopher Toselli será el elegido para ocupar la portería. El cuerpo técnico deberá evaluar hasta último momento la condición física del ex arquero de Huachipato.

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La formación de la U ante la U. de Concepción

Más allá de la duda en portería entre Castellón y Toselli, el resto del equipo alineará con Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Lucas Vásquez, Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero.