Javier Correa en serios problemas: fue citado por el Tribunal de Disciplina tras gesto en el Superclásico

Tras la denuncia presentada por Universidad de Chile, el delantero albo fue notificado por el Tribunal de Disciplina.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó cartas en el caso de Javier Correa luego de la denuncia presentada por Universidad de Chile por el gesto que realizó el delantero de Colo Colo durante los festejos posteriores al Superclásico. El organismo resolvió citar al atacante argentino para que entregue sus explicaciones por lo ocurrido en el Estadio Nacional.

La información fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa, quien informó que “Javier Correa fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y arriesga castigo. Deberá comparecer el próximo martes, para explicar su celebración en el clásico”.

Javier Correa arriesga una dura sanción… otra vez.

Correa quedó en el centro de la polémica después del triunfo 2-1 de Colo Colo sobre Universidad de Chile. Mientras el plantel albo se fotografiaba sobre el terreno de juego, el atacante realizó un gesto obsceno que fue interpretado como una burla hacia los azules. La situación provocó la reacción de la U, que posteriormente decidió presentar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina.

El delantero argentino había sido una de las grandes figuras del triunfo albo, ya que asistió a Álvaro Madrid en el primer gol y posteriormente convirtió el tanto que le dio la victoria al Cacique. Sin embargo, ahora deberá comparecer ante el organismo disciplinario, justo después de haber regresado de una sanción de tres partidos por sus críticas contra los árbitros.

Tras escuchar los descargos de Correa, el Tribunal de Disciplina deberá determinar si corresponde aplicar una nueva sanción por su celebración en el Superclásico. El atacante arriesga hasta tres fechas de castigo.

Publicidad