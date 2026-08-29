Fernando Ortiz toma una decisión en Colo Colo entre Gabriel Maureira y Vozinha: el 11 vs. Audax Italiano

El entrenador de Colo Colo tendría prácticamente definido el once albo ante Audax Italiano, con una sorpresa incluida.

Tras el esperado debut de Vozinha en el arco de Colo Colo en la contundente victoria 3-0 sobre Unión Española por Copa Chile, ahora el técnico Fernando Ortiz ultima detalles para el choque ante Audax Italiano por la Fecha 21 de la Liga de Primera, donde los albos buscarán estirar la gran ventaja en la cima de la tabla.

De acuerdo con la información entregada por Radio ADN, el técnico contempla realizar algunos cambios respecto al once que enfrentó a los hispanos a a mitad de semana. En aquel encuentro, Ortiz presentó una formación completamente alternativa para darle descanso a varios de sus habituales titulares.

Si bien todavía falta el último entrenamiento de este sábado, todo parece indicar que el ‘Tano’ repetirá el mismo once que derrotó a Universidad de Chile el pasado domingo en el Superclásico, donde la gran sorpresa fue la inclusión desde el primer minuto de Lautaro Pastrán.

El ‘Tano’ Ortiz repetería el mismo once titular que derrotó a la U (Photosport).

Además, en el arco el titular volverá a ser Gabriel Maureira. Y es que pese al aceptable debut de Vozinha, el entrenador mantendrá al canterano albo como el dueño de la portería, ratificándolo como el golero titular en la Liga de Primera.

Así, el once albo sería con el Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

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Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs. Audax Italiano

Colo Colo recibirá a Audax Italiano este domingo 30 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la Fecha 21 de la Liga de Primera.

Tabla de posiciones Liga de Primera