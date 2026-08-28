El primer duro golpe que recibe Lucas Assadi tras su llegada al AIK de Suecia: su debut es un misterio

El jugador nacional, Lucas Assadi recibe una dura noticia en el fútbol sueco por esta situación.

El volante nacional, Lucas Assadi hizo noticia durante esta semana y todo esto tras lo que fue su presentación como nuevo jugador del AIK de Suecia, tras su salida de la Universidad de Chile.

Sin duda que este traspaso fue bastante importante para el jugado nacional, quien tras su extenso periplo por la Universidad de Chile, tendrá su primer desafío en el extranjero.

El jugador de 22 años tras su llegada, tenía la ilusión de poder decir presente este fin de semana en lo que es uno de sus clásicos en el fútbol sueco ante el Hammarby, pero aquello no será posible.

A pesar de ser presentado, el ex Universidad de Chile no pudo entrenar junto a sus compañeros durante esta jornada y su presencia en el clásico sueco está descartada.

El debut de Assadi tendrá que esperar | Foto: Instagram

¿La razón? el jugador nacional estaría viendo sus últimos detalles fuera del país para poder tener el permiso de residencia en Suecia, algo que podría tardar algunos días.

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“Assadi no está en Suecia, por lo que falta en el entrenamiento de hoy. El tiempo de procesamiento de la Oficina de Migración para el permiso de residencia es de 1 a 3 semanas“, informaron.

De esta manera, el debut de Lucas Assadi en el fútbol sueco deberá seguir esperando, en la que hasta día de hoy aún no hay una fecha concreta para su gran estreno.

Assadi är inte i Sverige så han saknas på dagens träningen, Migrationsverket behandlingstid av uppehållstillstånd är 1-3 veckor. pic.twitter.com/YAZKHNXf7u — AIKScenes (@aikscenes) August 28, 2026