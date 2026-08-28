¡Sorpresa total!: El gran estreno que tendrá la Universidad de Chile ante Universidad de Concepción

El gran estreno que tendrá la Universidad de Chile para su duelo ante Universidad de Concepción.

Universidad de Chile empieza a ultimar detalles para lo que será su nuevo encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Universidad de Concepción por la 21° fecha del torneo.

El elenco dirigido por Fernando Gago trabaja con todo para volver a los triunfos, el que le permita al ‘Romántico Viajero’ seguir firme en la lucha en lo que es el Chile 2.

Para lo que será este importante duelo, en la Universidad de Chile contarán con un importante estreno para enfrentar a Universidad de Concepción, el que fue confirmado durante esta jornada.

La U estrenará su nueva camiseta

La U estrenará su nueva camiseta ante U. de Concepción | Foto: Adidas

En esta jornada, desde la cuenta oficial del Campeonato Nacional dieron a conocer la vestimenta para cada uno de los equipos del fútbol chileno en esta nueva fecha, en donde la Universidad de Chile hará estreno de su nueva camiseta.

El ‘Romántico Viajero’ saltará a la cancha del Ester Roa Rebolledo con su nueva indumentaria, la que fue presentada durante esta semana y que es de color rojo con detalles blancos, la que ha cautivado a los fanáticos.

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De esta manera, en la Universidad de Chile esperan poder tener un positivo debut con lo que es esta indumentaria, para lo que será un trascendental compromiso.