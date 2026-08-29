Real Betis sufre una paliza y esta fue la furiosa reacción de Manuel Pellegrini: “Un desastre”

Manuel Pellegrini reaccionó con evidente desazón tras la dura goleada que sufrió Real Betis frente a Levante por La Liga de España. El conjunto verdiblanco cayó por un contundente 5-2 en el Ciutat de València, y cortó una racha de dos triunfos consecutivos en el arranque de la competición.

El ‘Ingeniero’ lanzó una dura crítica por el desempeño defensivo de los verdiblancos. “La derrota se explica fácilmente porque defensivamente fuimos un desastre defendiendo. Hoy día creo que no se tuvo ni la concentración ni la intensidad para poder ganar este partido”, reconoció Pellegrini en conversación con DAZN.

El entrenador explicó que el partido tuvo un desarrollo parejo pero que los errores defensivos terminaron condicionando al Betis. “En un primer tiempo bastante parejo, llegaron ellos, llegamos nosotros a portería, terminamos dos a dos también con errores de los goles de ellos de nuestra defensa”, señaló.

Real Betis sufrió una verdadera paliza ante Levante (Getty Images).

Sin embargo, Pellegrini apuntó que el gran quiebre se produjo tras el descanso. “Comenzamos el segundo tiempo, que tuvimos nosotros el 2-2 en el área chica de Troy Parrott, y nos hicieron tres goles. Podían haber hecho dos o tres más y nosotros prácticamente no llegamos a portería”, lamentó el DT bético.

Asimismo, Pellegrini descartó que los cambios hayan sido el motivo del bajo rendimiento. “No creo que afectaran los cambios en defensa porque es la misma que dejó la portería a cero contra la Real. Los rendimientos individuales son siempre importantes, no ha sido un problema de nombres”, sostuvo.

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“Una mala tarde provoca los problemas defensivos que vimos. Tenemos que jugar ocho partidos en 27 días y es lógico mantener una rutina”, agregó para luego finalizar con una leve lectura positiva: “Más que nombres propios, me quedo la parte positiva que en el primer tiempo pudimos remontar dos veces yendo con el marcador en contra. Tuvimos la capacidad ofensiva de poder descontar y quedar el primer tiempo a dos… pero la verdad que si el primer tiempo había sido malo defensivamente, el segundo mucho peor”, sentenció Pellegrini.

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