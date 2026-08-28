Arturo Vidal sorprende en Colo Colo y toma una polémica decisión en la recta final de la temporada

El volante del 'Cacique' Arturo Vidal tomó esta importante decisión en la recta final de la temporada.

Colo Colo vive una temporada perfecta dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ hoy por amplia diferencia son los líderes del torneo nacional y se encaminan a una nueva estrella.

La victoria en la anterior fecha ante la Universidad de Chile en el Superclásico, sin duda que encaminó aún más a Colo Colo al título, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz hoy en día ya le sacan 13 puntos de distancia a su más cercano perseguidor.

A pesar de vivir un buen momento, en Colo Colo hay una situación que empieza a generar intranquilidad y en donde el gran protagonista es el volante y capitán, Arturo Vidal.

El ‘King’ ha tomado una importante decisión en las últimas semanas y que tiene que ver con la prensa, en la que el capitán de Colo Colo no ha atendido a los medios desde hace un buen tiempo y todo esto tendría una importante explicación.

Vidal y su postura en Colo Colo | Foto: Photosport

Arturo Vidal no ha querido conversar con los medios y su razón es por lo que es su situación con la dirigencia de Colo Colo y lo que es su renovación, la que hasta día de hoy está en un punto muerto.

Publicidad

La polémica decisión que toma Vidal

Sobre lo que es esta situación, desde Radio ADN indicaron en las últimas horas que el ‘King’ habría tomado una importante decisión sobre lo que ha sido estas semanas de silencio con los medios y esta sería en mantenerse en esa postura, hasta que no tenga novedades sobre su futuro en Colo Colo.

Esta situación sin duda que comienza a aquietar las aguas en el ‘Cacique’, en el que a pesar de estar de gran forma en la Liga de Primera, esta polémica con su capitán podría generar algunos conflictos en el interior del club.

Ahora, Arturo Vidal mantendrá el foco en lo que será la recta final de Colo Colo, en la que hará todo para poder cosechar la Liga de Primera y la Copa Chile, mientras eso ocurre, va esperar por un llamado de la dirigencia para su continuidad en el 2027.