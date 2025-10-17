Marcelo Barticciotto, para muchos el último ídolo de Colo Colo, no tuvo el mejor pasar cuando fue DT del “Cacique” durante 2008 y 2009. Problemas con la dirigencia e incluso con la hinchada, hicieron vivir un pésimo momento al campeón de Copa Libertadores en su última aventura por Macul.

Pese a salir campeón como entrenador de su amado equipo, la estadía del “Barti” no fue fácil. Así lo revivió el propio ídolo albo en ESPN F90, donde recordó los duros momentos que le tocó vivir en Pedrero.

“Cometí errores por la inexperiencia, recién empezaba a dirigir. Me tocó ir a Colo Colo muy rápido, después de dirigir a sólo un equipo (Universidad de Concepción)”, aseguró el también exDT de Audax Italiano.

Dante Poli le consultó sobre la angustia que le generó estar al mando de la institución, a lo que Marcelo Pablo respondió: “No me permitía fracasar. Entonces, uno se pone una presión… yo no podía no salir campeón con Colo Colo. No me lo hubiese permitido. Entonces no puedes vivir así, no disfrutas el camino”.

El saldo de Marcelo Barticciotto como DT de Colo Colo

Pese a lo difícil que fue tomar un equipo que venía de tremendos éxitos con Claudio Borghi y del que posteriormente se hizo cargo Fernando Astengo, Marcelo Pablo Barticciotto logró algo que se veía muy difícil en la campaña 2008}

Marcelo Barticciotto recuerda sus penas cuando fue DT de Colo Colo.

Levantó el título del Clausura tras vencer al gran Palestino de Luis Musrri en la final. En su paso por Colo Colo, dirigió 28 encuentros cosechando 10 triunfos, 9 empates y 9 derrotas. Su rendimiento fue de un 46,42%.

Finalmente, el 17 de abril de 2009 tras problemas con la dirigencia, hinchada e incluso jugadores, el “7 del Pueblo” decidió dejar el cargo justo en la antesala de un Superclásico.