La gran campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025 hizo que en el Estadio Monumental se animaran a presentar una propuesta para que Chile albergue la próxima edición del torneo continental.

Cabe recordar que las albas llegaron a semifinales de la cita sudamericana que se está llevando a cabo en Argentina, donde ahora disputarán el tercer lugar contra Ferroviária de Brasil.

Y desde el Club Social y Deportivo Colo Colo quieren seguir impulsando el fútbol femenino, esta vez con una visión país, por lo que encomendaron a sus directores en Blanco y Negro que presenten esta propuesta, buscando el primer apoyo para iniciar las gestiones con las autoridades locales.

Así se puede leer en un comunicado que dieron a conocer este viernes desde la corporación:

“Con el objetivo de seguir impulsando la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país, el Directorio Nacional ha solicitado a los directores nombrados en Blanco y Negro S.A., Edison Marchant y Eduardo Ugarte, que presenten ante el directorio de la concesionaria la propuesta de iniciar las gestiones para postular a Chile como país sede de la Copa Libertadores Femenina 2026”.

“Estamos convencidos de que organizar la edición 2026 del principal torneo continental, sería un avance significativo en el desarrollo y consolidación del fútbol femenino en Chile”, añaden.

En el mismo hacen un llamado a las autoridades y los otros clubes para apoyar esta iniciativa: “Esperamos que las autoridades, los organismos deportivos y el resto de los clubes apoyen y comprendan que el fútbol femenino debe seguir desarrollándose con decisión, visión de futuro y compromiso colectivo”.

Comunicado del CSD Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Ferroviária?

Las tricampeonas del fútbol chileno disputarán el partido por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina el domingo 19 de octubre a las 11:00 horas en el Estadio Florencio Sola, Buenos Aires.