El pasado fin de semana Colo Colo venció por 2-0 a Everton de Viña del Mar en su primer triunfo de la temporada, donde uno de los goles fue obra de Javier Correa.

El delantero argentino fue el goleador del Cacique en la temporada pasada con 17 conquistas, pero en el último tiempo se ha visto envuelto en discusiones con la prensa y los hinchas, ante las críticas.

El último episodio ocurrió el sábado, donde la parcialidad alba rechazó la forma en que celebró su anotación ante los Ruleteros, incluso tuvo que salir a pedir disculpas y anunció que cambiará su forma de celebrar los goles.

Mauricio Pinilla le dio con todo a Javier Correa

Respecto a aquello, este miércoles en radio La Metro opinó sobre el desempeño de Correa el exfutbolista Mauricio Pinilla, quien colapsó en vivo por la mala actitud que está teniendo el ex Estudiantes de La Plata.

“Correa tiene un mal comportamiento en la cancha, dentro de la cancha, en sus festejos, en sus declaraciones. Yo creo que se equivoca demasiado para lo buen jugador que es, creo que no le saca provecho a todo lo buen jugador que es, porque anda pensando en puras hueás”, lanzó el bicampeón de América.

“Se preocupa de puras estupideces. Si el loco responde, el tipo en la cancha es bueno, te hace la pega, te hace goles, todo y te quieres pelear con el mundo, no te va a funcionar”, agregó Pinigol.

Y si bien Pinilla está identificado con Universidad de Chile, no dejó pasar la oportunidad para recordarle al cordobés que debe lidiar con la presión, pues está en un equipo grande.

“Estás en Colo Colo po hueón, estás en Colo Colo. En Colo Colo la presión es constante, estás cagado, tienes que hacerla”, indicó.

Finalmente, el ex Inter de Milán cerró reconociendo las condiciones técnicas del goleador de 33 años: “el tipo es bueno”.

En síntesis