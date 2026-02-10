El pasado domingo Colo Colo consiguió su primer triunfo de la temporada, al vencer por 2-0 a Everton de Viña del Mar por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, con gol del delantero argentino Javier Correa.

Quien fue el goleador del equipo la campaña pasada, con 17 conquistas, recibió la desaprobación de los hinchas albos por su festejo al abrir la cuenta a los 90+1′, pues los fanáticos colocolinos malinterpretaron sus gestos, creyendo que los hizo callar por las críticas en su contra.

Ante aquello, Correa tuvo que pedir disculpas esa misma noche tras el triunfo en el Estadio Monumental, haciéndolo a través de una historia en Instagram.

Este martes el futbolista de 33 años fue parte de una actividad de la marca deportiva Adidas, donde conversó con Redgol y volvió a explicar lo ocurrido el fin de semana.

“Pasa que cada uno lo lleva al lugar que quiere. Pero bueno, son goles, uno los festeja a su modo, a lo que siente nen ese momento. No, nada con nadie, siempre el cariño de la gente para mi es incondicional”, insistió el jugador.

Luego y, entre risas, anunció que cambiará la forma de festejar para los próximos partidos: “Así que nada, tratar de seguir trabajando y trataré de festejar de otra manera, porque ese festejo ya no lo puedo hacer más”.

Este fue el festejo en cuestión de Javier Correa. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En la instancia, el ex Estudiantes de La Plata se mostró comprometido con el equipo y con los nuevos roles que va asumiendo, muy cerca de la jineta de capitán del arquero Fernando De Paul.

“Para mí es un placer estar acá, me siento orgulloso de estar donde estoy. Todo lo que sea para seguir creciendo, ayudar al Tuto que en este caso es el capitán, bienvenido sea. Y uno también va adquiriendo responsabilidades, experiencia y más en un club como este”, cerró.

