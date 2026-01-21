Universidad de Chile en esta jornada logró oficializar a Juan Martín Lucero como su nuevo refuerzo para la temporada 2026, en lo que es sin duda uno de los grandes bombazos dentro del fútbol chileno.

Ante el arribo del atacante argentino, el ex jugador Mauricio Pinilla tuvo palabras en Radio Agricultura para referirse al arribo del nuevo refuerzo azul, a quien le tiene mucha fe para que se pueda consolidar como el nuevo goleador de la U.

“Lo que pasa con Lucero es que yo creo que la U hace varios años no ha tenido un delantero de 20 goles por temporada y esa es la ilusión que se hace el hincha de la U y los dirigentes de la U, porque Lucero marcó 20 goles en la temporada en Colo Colo”, parte indicando Pinilla.

Siguiendo en este punto, ‘Pinigol’ destaca en que el ex jugador de Fortaleza ya tiene un gran conocimiento del fútbol chileno y que eso sin duda es una ventaja importante para que pueda cumplir con el rol de goleador, en la que espera mínimo 20 goles de él.

Pinilla le fija una meta a Lucero | Foto: Photosport

“Ya conoce el paño, ya sabe lo que es marcar 20 goles, un equipo que quiere ser campeón, necesita un delantero de 20 goles por temporada o repartirse 10 goles por cuatro delanteros y que marquen 40, pero necesitas un delantero de 20 goles por temporada y ese es Lucero”, declara.

Concluyendo, Pinilla también habla de los acompañantes en el ataque para Juan Martín Lucero, en donde sabe que Octavio Rivero y Eduardo Vargas, serán jugadores trascendentales para la Universidad de Chile, para el objetivo que tienen en el 2026.

“Hoy día la posibilidad que tiene la Universidad de Chile más Octavio Rivero y Eduardo Vargas, vamos a ver cómo los va a distribuir, Lucero es un jugador de 20 goles por temporada y por eso lo trajeron y lo pagaron más caro”, cerró.

En Síntesis