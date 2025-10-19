En el fútbol chileno e internacional, los vínculos personales entre jugadores y periodistas muchas veces generan noticias tan comentadas como los partidos mismos.

Verónica Bianchi, destacada comentarista de TNT Sports, ha construido un perfil reconocido por su participación en el programa Todos Somos Técnicos. Sin embargo, su vida personal también atrae la atención de los seguidores, especialmente tras la llegada de su primer hijo, que se convirtió en un momento importante y ampliamente compartido por ella en redes sociales.

En este contexto, la elección del padrino de un hijo no solo es un acto familiar, sino que también genera interés mediático, sobre todo cuando la persona elegida es una figura reconocida dentro del balompié nacional.

La razón de la elección de Matías Zaldivia como padrino del hijo de Vero Bianchi

Este sábado 18 de octubre, se realizó la emotiva ceremonia de bautizo de Agustín, hijo de Bianchi, en la que estuvo presente Matías Zaldivia, defensor de Universidad de Chile, quien fue elegido como padrino. La actividad se desarrolló en un ambiente íntimo, con la familia y amigos más cercanos de la comentarista y su esposo Diego Navarrete.

En su momento, la comunicadora explicó a Las Últimas Noticias que la elección de Zaldivia como padrino se debe a que “Diego (Navarrete) jugó fútbol y después no siguió por lesiones, pero estuvo mucho tiempo ligado al ambiente y ahí conoció a Matías”.

Matías Zaldivia en la ceremonia | FOTO: Instagram

La presencia de Zaldivia como padrino no solo refleja la amistad y confianza que existe entre ambas familias, sino que también muestra cómo los lazos personales en el fútbol chileno trascienden el ámbito deportivo.

