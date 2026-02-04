Hace unos días el ex futbolista, Pablo Mouche, recordó en una entrevista su paso por Colo Colo. En este diálogo dejó algunas palabras que no le agradaron a la gente alba tras exponer a la Garra Blanca.

“La barra brava, mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar“, confesó el ex delantero albo. Acordándose de los malos momentos que vivió en su paso por Chile, tras ser amenazado por la barra del club.

Ante estos dichos el director deportivo del Cacique, Daniel Morón, le respondió al extremo en conferencia de prensa. Con lo que intentó limpiar un poco la situación.

“La gente no vino a apretar, vino a acompañar al equipo. La gente estuvo con nosotros en todo el viaje a Talca. Si a eso le llamamos apretar, bienvenido sea. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida“, declaró Morón respondiéndole con todo a su ex jugador.

Ante la contestación del portero, Mouche no se quedó callado y volvió a arremeter contra Morón. Esta vez con frases más fuertes contra el director del Cacique.

“La garra blanca se paró al lado de mi auto, en el estacionamiento interno. En los 2 años que estuve nunca te vi. Morón vos le mientes a la gente de Colo-Colo y defiendes a las barras bravas”, declaró el ex Boca Juniors, dándole con todo de vuelta Daniel Morón. Esto mediante entrevista con El Programa de PBJ.

¿Cómo fue el paso de Mouche Colo Colo?

El extremo alcanzó a jugar 55 partidos con la camiseta del Cacique, en donde logró anotar un total de 8 goles y entregar 14 asistencias.

