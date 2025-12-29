El mercado de pases en el fútbol femenino comienza a moverse con sigilo en Macul, y aunque en Colo Colo han optado por la cautela tras un 2025 histórico, ya asoma el nombre de la que podría transformarse en la primera cara nueva del plantel albo para la próxima temporada. Todo apunta a un refuerzo joven, con proyección internacional y que viene de destacar en el norte del país.

Las Albas se tomaron con calma la planificación del 2026 luego de un año redondo, donde consiguió el tetracampeonato de manera invicta y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. La prioridad del cuerpo técnico encabezado por Tatiele Silveira fue asegurar la continuidad de la base titular, para luego apuntar a incorporaciones puntuales que eleven aún más el nivel competitivo del equipo.

Claudia Salfate sería la primer refuerzo de Colo Colo femenino para la temporada 2026 (Foto: Coquimbo Unido)

En ese contexto, según información de DaleAlbo, la primera refuerzo de las albas sería Claudia Salfate. La lateral derecha de 22 años viene de defender a Coquimbo Unido en las últimas temporadas y además tuvo una destacada participación con la Selección Chilena en la Copa América 2025, consolidándose como una de las jugadoras jóvenes con mayor proyección del medio local.

Claudia Salfate se despide de Coquimbo y allana su camino a Colo Colo

Durante la noche del lunes, la propia futbolista dio una señal clara de que su etapa en el cuadro “Pirata” llegó a su fin. A través de su cuenta de Instagram, Salfate publicó un emotivo mensaje de despedida acompañado de imágenes de su paso por el ‘Barbón’.

“Coquimbo Unido fue casa, fue aprendizaje, fue crecimiento y fue contención durante dos años muy importantes de mi vida”, escribió la jugadora, destacando lo especial que fue defender esos colores en la ciudad donde nació. En su mensaje también agradeció al club, a sus compañeras y a los cuerpos técnicos, señalando que se va “con el alma llena” y con un cariño que perdurará en el tiempo.

El cierre de su publicación no pasó desapercibido entre los hinchas de Colo Colo, quienes rápidamente comenzaron a darle la bienvenida en los comentarios. Mientras el club aún no hace oficial ningún anuncio, todo indica que Claudia Salfate está a un paso de convertirse en el primer refuerzo del ‘Cacique’ femenino para el 2026.

