Colo Colo realizó una reservado mercado de fichajes para la presente temporada 2026. Sumando las incorporaciones de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y el más reciente Maximiliano Romero.

A pesar de que Fernando Ortiz exigió un portero que le haga pelea a Fernando De Paul, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa comunicó que el plantel está cerrado. La única razón por la que podría llegar otro jugador más al plantel, es solamente si se da alguna salida de un futbolista.

Los albos sufrieron varias salidas entre las cuales se encuentran Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Alexander Oroz, dejando un balance que no le beneficia de todo al cacique.

La decisión del directorio es drástica respecto a los torneos que jugarán en el año, esto porque solo disputarán tres campeonatos, a diferencia de Universidad Católica que jugará cinco y de Universidad de Chile que competirá en cuatro.

Su clásico rival, la U, se reforzó justamente con dos ex albos, el primero, ya presentado y entrenando con el plantel, Octavio Rivero y el segundo, quien debería llegar en los próximos días a Chile, Juan Martín Lucero.

Aníbal Mosa cerró el plantel con Maximiliano Romero

El 2025 de los albos fue para el olvido, más aún por la celebración de su centenario, la cual fue opacada por distintos temas. Comenzando por la tragedia ocurrida en el encuentro frente a Fortaleza por Copa Libertadores, luego con el pésimo rendimiento del cacique durante el año, lo cual lo dejó fuera de toda competencia internacional.

¿Qué torneos disputará Colo Colo en 2026?

En esta temporada, los albos serán participes de la Liga de Primera, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga, tras su desastroso desempeño en el pasado año, el cual quedará para el olvido.

En síntesis