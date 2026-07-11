El cuadro "Cruzado" no pudo ante un inspirado San Luis que buscó la clasificación hasta el final.

Sorpresa en el cierre del Grupo B de la Copa Chile. San Luis de Quillota goleó por 4-0 a Universidad Católica, en un partido donde el equipo dirigido por Humberto “Chupete” Suazo fue ampliamente superior, especialmente en los momentos clave del encuentro.

El cuadro quillotano pegó temprano en el compromiso. A los 12 minutos, Diego González abrió la cuenta, instalando rápidamente la incertidumbre en una UC que ya llegaba clasificada, pero que nunca logró reaccionar futbolísticamente en el encuentro.

El “Canario” goleó al equipo precordillerano en Quillota. (Foto: Photosport)

Durante el segundo tiempo, el “Canario” terminó de liquidar el partido con autoridad. Primero apareció Sergio Vergara a los 58’, ampliando la ventaja y dejando sin respuestas al conjunto cruzado. Ya en el cierre, Sebastián Parada (87’) puso el 3-0 y, por si fuera poco, Danilo Catalán cerró la goleada en el 90+4′.

Así quedó la tabla final del Grupo B de Copa Chile

Con este resultado, la tabla del Grupo B quedó definida de la siguiente manera: Universidad Católica y Everton avanzan a la siguiente ronda, mientras que San Luis y Copiapó quedan eliminados del torneo.

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 U. Católica 6 5 0 1 14 9 5 15 2 Everton 6 2 2 2 10 9 1 8 3 San Luis 6 1 3 2 11 10 1 6 4 Copiapó 6 1 1 4 3 10 -7 4