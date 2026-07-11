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Copa Chile

Tras goleada de San Luis a la UC: Así queda la tabla del Grupo B de Copa Chile

El cuadro "Cruzado" no pudo ante un inspirado San Luis que buscó la clasificación hasta el final.

Universidad Católica sucumbió ante el "Canario" en Quillota.
© PhotosportUniversidad Católica sucumbió ante el "Canario" en Quillota.

Sorpresa en el cierre del Grupo B de la Copa Chile. San Luis de Quillota goleó por 4-0 a Universidad Católica, en un partido donde el equipo dirigido por Humberto “Chupete” Suazo fue ampliamente superior, especialmente en los momentos clave del encuentro.

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El cuadro quillotano pegó temprano en el compromiso. A los 12 minutos, Diego González abrió la cuenta, instalando rápidamente la incertidumbre en una UC que ya llegaba clasificada, pero que nunca logró reaccionar futbolísticamente en el encuentro.

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El “Canario” goleó al equipo precordillerano en Quillota. (Foto: Photosport)

El “Canario” goleó al equipo precordillerano en Quillota. (Foto: Photosport)

Durante el segundo tiempo, el “Canario” terminó de liquidar el partido con autoridad. Primero apareció Sergio Vergara a los 58’, ampliando la ventaja y dejando sin respuestas al conjunto cruzado. Ya en el cierre, Sebastián Parada (87’) puso el 3-0 y, por si fuera poco, Danilo Catalán cerró la goleada en el 90+4′.

Así quedó la tabla final del Grupo B de Copa Chile

Con este resultado, la tabla del Grupo B quedó definida de la siguiente manera: Universidad Católica y Everton avanzan a la siguiente ronda, mientras que San Luis y Copiapó quedan eliminados del torneo.

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1U. Católica6501149515
2Everton622210918
3San Luis6132111016
4Copiapó6114310-74
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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