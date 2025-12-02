Por estos días el ídolo nacional Humberto Suazo se encuentra en México, donde recibió un tremendo homenaje en el Monterrey y también ha sido invitado a varios programas. En uno de ellos habló de lo que significó Colo Colo en su carrera, club en el que tuvo dos etapas.

La primera de ellas fue muy exitosa, con un tricampeonato, final de Copa Sudamericana y en la que se consagró como “goleador del mundo” en la temporada 2006.

Luego, en su regreso al Estadio Monumental para 2015, fue protagonista de una polémica con el entrenador José Luis Sierra, donde terminó siendo desvinculado en octubre de aquel año, solo 10 meses después de su esperado retorno.

Pero este lunes, el Chupete Suazo se reconcilió de cierta forma con Colo Colo, ya que abrió su corazón en el podcast mexicano ‘LAMOLE CHIDA’, donde le consultaron por el Cacique y esto respondió.

“Colo Colo siempre fue mi sueño jugar (ahí), siempre. Desde chico iba al estadio, me llevaban mis primos y tuve la oportunidad de jugar”, comenzó diciendo.

“Salí goleador del mundo estando en Colo Colo, tres veces campeones seguidas, perdimos la Sudamericana con Pachuca ese mismo año”, recordó.

Pero lo que quedó fue la última frase, que es un guiño al corazón de los hinchas albos: “La verdad, nada que decir. Al contrario, fue donde quería jugar y pude jugar”.

Cabe recordar que el goleador de las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 se acaba de retirar del fútbol profesional a los 44 años, vistiendo la camiseta de San Luis de Quillota, equipo al que ahora dirigirá en la Primera B.

Humberto Suazo se retiró del fútbol a los 44 años. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

