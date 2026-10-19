Este martes se debe reanudar el segundo tiempo que fue suspendido por la lluvia, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

En Colo Colo vuelven a estar nerviosos por el partido que se debe reanudar este martes contra Deportes Puerto Montt, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Hace dos semanas se comenzó a jugar este compromiso, que tuvo que ser suspendido en el entretiempo por la lluvia que inundó la cancha del Estadio Monumental.

En ese entonces el Cacique había sacado ventaja en la serie de 2-0 en el global, luego de los goles de Lautaro Pastrán en la ida y de Javier Correa en la vuelta.

La ANFP reprogramó el partido para este martes 20 de octubre a las 18:00 horas en La Ruca, pero nuevamente el clima pone en duda la realización del encuentro.

El pronóstico del tiempo no es para nada alentador, pues un nuevo sistema frontal llegará a Santiago en las próximas horas y se espera que sus efectos sean similares o peores que el último que generó un aluvión en Las Condes.

El peak del evento sería justamente el martes en la tarde, con pronóstico de tormentas y granizadas. Se espera que caigan entre 20 y 35 milímetros de agua en aquellas horas, lo que volvería a traer problemas a la cancha del Monumental.

Publicidad

El árbitro Francisco Soriano tuvo que suspender el partido el pasado 6 de octubre. (Foto: Luis Quinteros/Photosport)

Es más, las autoridades ya han decidido suspender las clases en 10 comunas del sector oriente de la capital y SENAPRED declaró alerta amarilla en la Región Metropolitana.

Por ahora la ANFP no ha tomado ninguna medida ni tampoco hay información oficial de parte de Colo Colo. Mientras que por el lado de Puerto Montt adelantaron que todavía podría cambiarse de estadio.

Publicidad

La versión de Deportes Puerto Montt

Así lo dio a conocer ayer previo al viaje a Santiago el director deportivo Pablo Soto, quien acompañó a la delegación del Velero al norte para el duelo contra San Marcos de Arica por la Primera B.

“Hemos tenido conversaciones con Colo Colo. Hasta el momento se juega. Ahora nos vamos a Santiago. Nos quedamos allá y esperamos al partido del martes”, comentó a Mi Sur Deportes.

“Esperaremos lo que diga la ANFP, tanto como si cambian de escenario, que todavía es opción que cambien de estadio, o si lo suspenden“, completó el dirigente sureño.