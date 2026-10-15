El Bichi se mostró sorprendido por la campaña que está haciendo uno de sus expupilos en la Primera B.

Una de las voces más importantes dentro del fútbol chileno es sin duda Claudio Borghi, quien brilló como futbolista en nuestro país y también como entrenador, siendo tetracampeón con Colo Colo.

El Bichi también dirigió a la Selección Chilena, pero su principal galardón es el título de campeón mundial con Argentina en México 1986.

En conversación con Minuto 90, el ahora comentarista deportivo se refirió al presente de los técnicos nacionales, donde se mostró sorprendido por el trabajo de un expupilo suyo: Humberto ‘Chupete’ Suazo.

“Chupete Suazo, que también fue un gran jugador, a mí me salvó haciendo goles, impresionante. Esto que es una cosa en el vestuario y es una cosa fuera del vesturario que es totalmente diferente. Antes no hablaba con nadie y ayer después del triunfo sale a la prensa y sale a hablar. Son cambios qe necesitan también para su trabajo”, comenzó diciendo del otrora goleador.

Luego, profundizó en lo que ha realizado al mando de San Luis de Quillota, equipo al que tomó este año tras su retiro del fútbol y que lo tiene peleando por el ascenso.

“Estoy sorprendido. Lo que pasa es que fue muy luego todo, se retira y empieza, no tiene el proceso formativo de escuela de fútbol, cadetes de 13 años, de 14, de 18, de 20 y después saltar a lo profesional, que fue lo que hice yo”, destacó Borghi.

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“Y lo está haciendo bien. Yo no esparaba que su equipo estuviese donde está y está peleando la posibilidad de ascender”, completó el trasandino.

Claudio Borghi destaca el trabajo que está realizando Humberto ‘Chupete’ Suazo. (Foto: Diego Altamirano/Photosport)

En síntesis

Claudio Borghi destacó el trabajo de Humberto Suazo en diálogo con Minuto 90.

destacó el trabajo de Humberto Suazo en diálogo con Minuto 90. Humberto Suazo dirige a San Luis de Quillota tras su retiro del fútbol.

dirige a San Luis de Quillota tras su retiro del fútbol. San Luis de Quillota pelea actualmente por el ascenso bajo la conducción de Suazo.