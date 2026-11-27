El delantero uruguayo tuvo una temporada espectacular con el Montevideo City Torque y terminó en el equipo ideal de la Copa Sudamericana 2026

En Colo Colo ven a la distancia el verdadero renacer que tuvo el delantero Salomón Rodríguez en Montevideo City Torque, luego de una temporada 2025 para el olvido en el Estadio Monumental.

El futbolista de 26 años que le pertenece al Cacique y que fue cedido al equipo charrúa por todo el 2026, sorprendió a todo el continente con sus grandes actuaciones, que coronó con unas semifinales en Copa Sudamericana.

Es más, tras el término de este certamen, fue incluido en el equipo ideal del torneo, siendo elegido como el mejor centrodelantero, oncena que comparte con ocho jugadores del campeón Boca Juniors, uno de Atlético Mineiro y otro de Vasco Da Gama.

El equipo de la temporada de la Copa Sudamericana 2026.

Así lo dio a conocer el jueves la Conmebol a través de sus redes sociales, donde Rodríguez terminó siendo el máximo anotador de la Sudamericana con siete conquistas y una asistencia.

Mientras que en total, a lo largo de la campaña, el ex Godoy Cruz lleva 21 tantos en 45 partidos disputados. Estos números están muy lejos de lo que vivió en Colo Colo, pues en el cuadro popular solo llegó a tres anotaciones en 26 presencias.

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El futuro de Salomón Rodríguez

Con esto, en el Cacique se ilusionan con la venta de Rodríguez, pues en Montevideo City Torque tienen la intención de hacer uso de la opción de compra y luego negociar con otro club por su pase, ya que tendría varios interesados.

En Macul ven con buenos ojos esta operación para recuperar la inversión, pues en su momento pagaron 1,2 millones de dólares por el 50% del pase al Tomba. Ahora se habla de un monto cercano a los dos palos verdes.