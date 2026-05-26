El exjugador de Colo Colo registra impensados números en esta temporada, muy lejos de lo realizado el 2025 en Macul.

Salomón Rodríguez vive probablemente el mejor momento de su carrera. El delantero que no dio el ancho en Colo Colo durante 2025, volvió a aparecer esta noche y anotó el gol con el que Montevideo City Torque derrota parcialmente por 1-0 a Gremio como visitante, resultado que mete a los uruguayos en octavos de final de la Copa Sudamericana.

El atacante abrió la cuenta a los 36 minutos, aprovechando una acción dentro del área que generó polémica inmediata. Desde el elenco brasileño reclamaron una posible mano previa del delantero, situación que fue revisada por el VAR. Sin embargo, tras minutos de análisis, el tanto terminó siendo validado, desatando la celebración del cuadro charrúa.

El gol terminó siendo decisivo. Torque alcanza los 15 puntos y queda como líder del Grupo F, superando precisamente a Gremio que queda segundo con 10. Un resultado histórico para el cuadro uruguayo y que vuelve a tener al ex Colo Colo como uno de los grandes protagonistas.

NO SUMA EL PRIMER GOL DE CITY TORQUE



Salomón Rodríguez anotó el primer tanto del partido ante Gremio, pero la acción fue invalidada por mano del delantero.



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Mientras tanto, en Macul siguen atentos. El atacante de 26 años atraviesa una temporada brillante cedido a préstamo y vuelve a alimentar el debate: ¿merece una segunda oportunidad en Colo Colo?

Los números de Salomón Rodríguez en 2026: goles, asistencias y protagonismo absoluto

La temporada del delantero uruguayo está siendo una de las más productivas de su carrera. Tras su gol ante Gremio, Salomón Rodríguez llegó a 10 anotaciones oficiales con Montevideo City Torque.

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Salomón Rodríguez está en una increíble racha goleadora.

Sus estadísticas en 2026 son: 21 partidos disputados, 10 goles y 2 asistencias en 1.590 minutos jugados. Tres de esos goles son en Copa Sudamericana, torneo donde está realizando una campaña histórica para un club modesto del Uruguay.

Lejos quedó aquel complejo paso por Colo Colo. Hoy, Salomón Rodríguez vuelve a ser figura, marca diferencias y vive días de revancha en su país natal.

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DATOS CLAVE

Salomón Rodríguez anotó el gol de Montevideo City Torque en el triunfo parcial ante Gremio.

El delantero llegó a 10 anotaciones oficiales durante su actual temporada con el club uruguayo.

El exjugador de Colo Colo registra 21 partidos disputados y dos asistencias en 2026.