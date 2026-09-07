El delantero uruguayo está atravesando un gran momento en Montevideo City Torque y hay varios interesados en sus servicios.

Un verdadero remnacer ha tenido el delantero uruguayo Salomón Rodríguez en el Montevideo City Torque, equipo al que fue cedido por Colo Colo luego de una paupérrima campaña en 2025.

Los albos hicieron una gran inversión por el futbolista de 26 años, comprando el 50% de su pase a Godoy Cruz por un monto cercano a los 1,2 millones de dólares.

Con los albos sumó minutos en 26 partidos y solo convirtió tres goles, con una sequía de nueve meses que terminó decepcionando a todos en el Estadio Monumental.

De regreso en su país se pudo sacar la mufa y hasta el momento lleva 16 goles y tres asistencias en 31 partidos jugados, hasta disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En medio de este gran presente, Radio ADN conversó con su representante, Edy Mastrangelo, quien se refirió a este renacer del charrúa y también habló de lo que esperan para su futuro.

“Salomón sigue siendo el mismo, o sea, el mismo esfuerzo que dio en Colo Colo, el mismo compromiso”, comenzó diciendo.

Publicidad

“Salomón tuvo una racha mala, acompañado de una situación no buena de Colo Colo, y ahora está teniendo una racha buena, acompañado de una buena situación de City Torque”, agregó.

¿Vuelve a Colo Colo?

Con miras a los próximos meses, considerando que tiene contrato vigente con los albos hasta 2027, Mastrangelo señaló que se analizará a fin de temporada lo que sucederá, pues incluso han tenido algunos contactos para venderlo.

“La ficha sigue siendo hoy de Colo Colo. No sé cómo será el futuro. Hasta el 31 de diciembre tiene el préstamo con Torque y ahí con City Torque veremos cuál es el futuro de él: si City Torque hará uso de la opción de compra o volverá a Colo Colo y tendrá una segunda oportunidad, o se venderá a otro equipo porque nosotros hemos tenido muchas consultas”, adelantó.

Publicidad

“Yo no le cierro la puerta nunca a ninguna opción. Tal vez venga una oferta del exterior y a Colo Colo le interese venderlo. Tal vez haga uso de la opción de compra City Torque. Hay que esperar, hay que esperar hasta final de año”, añadió el agente.

Salomón Rodríguez tuvo una compleja primera etapa en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Respecto al compromiso que asumieron con Colo Colo, para volver a posicionar a Rodríguez como un goleador atractivo para el mercado, comentó: “Le buscamos una salida a Salomón para jerarquizar la compra que le han hecho y lo hemos logrado, que eso es lo importante, para defender la inversión de Colo Colo”.

Publicidad

“Lo que sí, lo que se haga será de la mano con la gente de Colo Colo porque ha sido muy correcta, entonces es lo que corresponde. Podemos estar siempre en contacto con ellos e ir resolviendo juntos”, destacó.