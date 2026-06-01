Pasó sin pena ni gloria por Colo Colo y hoy sonríe en su nuevo equipo: “Estoy viviendo un momento muy lindo”

Colo Colo tuvo una temporada 2025 para el olvido, donde varios jugadores no respondieron a la altura de lo que se esperaba y terminaron saliendo a final de año como Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Salomón Rodríguez.
Es precisamente el uruguayo quien llegó con cartel de figura al Cacique proveniente desde Godoy Cruz, pero nunca pudo refrendar lo hecho en Argentina y terminó saliendo hacia el Montevideo City Torque de Uruguay donde la rompe.
Rodríguez conversó con Radio Uruguay 1050 AM sobre el nuevo aire que vive en su país natal: “La llamada de Marcelo Méndez (DT) fue fundamental para volver al fútbol uruguayo, al igual que su confianza para tener este buen momento y hacer goles. Volví a ser el jugador que era”, dijo.
Rodríguez es figura en Uruguay. | Foto: Photosport
Sin mencionar a Colo Colo, Rodríguez reconoce que le hizo bien salir del Estadio Monumental: “En algunos momentos se necesitaban cambios de aire. La vuelta a Uruguay me vino muy bien para renovarme, agarrar confianza y ser el jugador que era”.
“Estoy viviendo un momento muy lindo. Cuando el arco se le abre al delantero, después entran todas. Mucho trabajo. Estoy muy feliz y convencido que, con entrega y sacrificio, las cosas tarde o temprano llegan”, agregó sobre su presente.
El delantero uruguayo de 26 años, perteneciente a Colo Colo, acumula 22 partidos disputados con el Montevideo City Torque de Uruguay con 11 goles y dos asistencias en poco más de 1.700 minutos en cancha.
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En síntesis
- El delantero Salomón Rodríguez salió de Colo Colo tras una temporada baja en 2025.
- El atacante regresó a Uruguay para jugar en Montevideo City Torque por Marcelo Méndez.
- Salomón Rodríguez acumula 11 goles y dos asistencias en 22 partidos disputados actualmente.