Pasó sin pena ni gloria por Colo Colo y hoy sonríe en su nuevo equipo: “Estoy viviendo un momento muy lindo”

Un ex jugador de los albos vive un nuevo aire en su carrera tras haber sido duramente criticado en la temporada 2025.

Colo Colo tuvo una temporada 2025 para el olvido, donde varios jugadores no respondieron a la altura de lo que se esperaba y terminaron saliendo a final de año como Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Salomón Rodríguez.

Es precisamente el uruguayo quien llegó con cartel de figura al Cacique proveniente desde Godoy Cruz, pero nunca pudo refrendar lo hecho en Argentina y terminó saliendo hacia el Montevideo City Torque de Uruguay donde la rompe.

Rodríguez conversó con Radio Uruguay 1050 AM sobre el nuevo aire que vive en su país natal: “La llamada de Marcelo Méndez (DT) fue fundamental para volver al fútbol uruguayo, al igual que su confianza para tener este buen momento y hacer goles. Volví a ser el jugador que era”, dijo.

Rodríguez es figura en Uruguay. | Foto: Photosport

Sin mencionar a Colo Colo, Rodríguez reconoce que le hizo bien salir del Estadio Monumental: “En algunos momentos se necesitaban cambios de aire. La vuelta a Uruguay me vino muy bien para renovarme, agarrar confianza y ser el jugador que era”.

“Estoy viviendo un momento muy lindo. Cuando el arco se le abre al delantero, después entran todas. Mucho trabajo. Estoy muy feliz y convencido que, con entrega y sacrificio, las cosas tarde o temprano llegan”, agregó sobre su presente.

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El delantero uruguayo de 26 años, perteneciente a Colo Colo, acumula 22 partidos disputados con el Montevideo City Torque de Uruguay con 11 goles y dos asistencias en poco más de 1.700 minutos en cancha.

En síntesis

El delantero Salomón Rodríguez salió de Colo Colo tras una temporada baja en 2025.

El atacante regresó a Uruguay para jugar en Montevideo City Torque por Marcelo Méndez.

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