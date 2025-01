Colo Colo sufrió una dolorosa caída ante Racing Club de Avellaneda, último campeón de la Copa Sudamericana que viajó hasta Santiago en el día de ayer para vapulear al Cacique por un contundente 0-3.

Una de las figuras del compromiso fue nada más ni nada menos que Santiago Solari, hermano del ‘Pibe’ quien brillara en el Cacique y hoy por hoy se desempeña en el River Plate de Marcelo Gallardo.

Más de 30 mil espectadores llegaron al Estadio Monumental. | Foto: Photosport

El jugador habló con la transmisión de ESPN una vez finalizado el compromiso y expresó lo que significó enfrentar al ex equipo de su hermano: “Es especial, mi familia fue feliz acá y si ellos lo fueron yo también lo seré. Es lindo juga en este estadio tan lindo, me voy contento por eso. Yo siempre alenté mucho a mi hermano cuando estuvo acá, tuvo un gran paso, y eso él lo recordará siempre”, dijo.

Santiago Solari quedó absolutamente vuelto loco con el apoyo del hincha albo, diciendo que “Yo nunca vi un partido ni pude visitar a Pablo cuando estaba acá. Me sorprendieron, tienen una gran hinchada. Fue lindo estar aquí con la gente y con algunos jugadores que conocía gracias a Pablo”.

En el cierre, Santiago asegura que durante la jornada intercambiará palabras con su hermano tras haber enfrentado al Cacique: “Ahora todavía no hablo con él, me preguntó a qué hora jugábamos, pero no hablamos mucho hoy, pero mañana nos juntaremos”, remató.

Colo Colo vs. Racing se puede repetir en Libertadores

Racing Club será cabeza de serie en el sorteo de la Copa Libertadores de América y bien podría ser un rival de Colo Colo en la fase de grupos, ya que los albos se ubican en el Bombo 2 y podrían cruzarse a los argentinos.