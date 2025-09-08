Pablo Solari volvió a hablar de Colo Colo después de un buen tiempo. El talento argentino que hoy milita en el Spartak Moscú de Rusia recordó su etapa en los albos y también confesó un episodio que vivió últimamente con su hermano.

Se trata de Santiago Solari, quien también es futbolista y viste la camiseta de Racing de Avellaneda, por lo que enfrentó al Cacique en la presente Copa Libertadores.

Es más, el delantero de 27 años marcó uno de los goles en el abultado triunfo de la Academia por 4-0 ante los albos en el Cilindro, por la quinta fecha del Grupo E. Aquello ocurrió el 14 de mayo en Avellaneda.

La reacción de Pablo Solari al gol de su hermano contra Colo Colo

Y en conversación con el streamer Felipe González, más conocido como ‘Cocolisoo’, el Pibe contó cómo reaccionó a la anotación de su hermano mayor: “Lo reputeé mal”.

Luego comentó lo orgulloso que se siente de la carrera que está haciendo su hermano al otro lado de la cordillera, quien partió desde el ascenso argentino. Incluso, reveló que le gustaría verlo en el cuadro popular.

“Mi hermano es un ejemplo para mí, de resiliencia, no bajar los brazos. Yo tuve un poco de suerte, justo se dio lo de Colo Colo. Para él fue durísimo y que hoy se le esté dando la recompensa me pone muy contento porque lo amo. Me gustaría verlo en Colo Colo, estaría muy bueno”, expresó.

Santiago Solari le marcó a Colo Colo en Copa Libertadores y también en un amistoso a inicios de temporada (Foto: Fotobaires/Photosport)

Quien brilló en los albos entre 2020 y 2022, también se refirió a su posible vuelta al Estadio Monumental en un futuro.

“Yo siempre voy a querer volver. A la gente le tengo mucho cariño. Siempre lo voy a llegar en el corazón y soy un agradecido. Me dieron todas las herramientas, como persona y jugador. Le agarré un cariño inmenso a Colo Colo y me gustaría. No sé lo que pueda pasar, pero me encantaría“, cerró el puntero de 24 años.