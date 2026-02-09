El sábado Colo Colo consiguió su primer triunfo de la temporada al vencer por 2-0 a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

En aquel duelo debutó en el Cacique su último refuerzo, el volante Álvaro Madrid, que justamente llegó a préstamo desde el elenco viñamarino.

El oriundo de Valparaíso ingresó a los 61 minutos reemplazando a Tomás Alarcón, cuando el partido estaba sin goles en el marcador.

Luego de su positivo estreno, su madre conversó con ‘Mundo Cracks’, donde contó cómo han vivido la llegada de Madrid al cuadro popular.

“Es una emoción muy grande, feliz por él, por su nuevo ciclo en su vida y que le vaya bien en Colo Colo. Orgullo, llanto, emociones muy encontradas, pero tranquila”, comenzó diciendo.

“Le ha costado, pero ha salido adelante. Yo durante toda esta carrera lo he apoyado mucho a mi hijo, he sido supilar fundamental en todo esto. Y gracias a Dios y las bendiciones, le fue bien”, agregó.

“Yo sé que él es un buen jugador y sé que le va a ir bien. Sé que él va a tener muchas ganas que le vaya bien”, completó.

Álvaro Madrid debutó en Colo Colo ante su ex equipo, Everton de Viña del Mar. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Hay hinchas de Colo Colo en la familia?

En la instancia, el periodista le consultó por si en la familia habían hinchas de Colo Colo, pues se había hablado mucho que no serían tan partidarios del Eterno Campeón, hasta ahora.

Ante aquello, la progenitora del jugador de 30 años, respondió: “Sí, unos que otros, sí. Pero todos apoyan en realidad a Alvarito, porque él es el regalón de la familia”.

