Universidad de Chile no para en el mercado de fichajes. Si bien el cuadro laico ya confirmó tres incorporaciones y va por un goleador, otro refuerzo se puede sumar a dicha baraja.

¿De quién se trata? Ante la inminente salida de Matías Sepúlveda, el conjunto estudiantil posó su atención sobre un campeón del fútbol chileno. Ha sido catalogado como una promesa del balompié nacional.

Su nombre: Benjamín Chandía. Según información recabada por BOLAVIP Chile, el extremo por izquierda de 23 años está en la mira de los universitarios para sus siguientes desafíos.

A pesar de que Coquimbo Unido aún no ha recibido propuestas concretas por su carta, sí hay sondeos para concretar su arribo. Por el momento, ningún movimiento ratificado.

De esta manera, Universidad de Chile puede añadir una variante más por la banda izquierda. Cabe consignar que Antonio Díaz también se despedirá de la escuadra azul: partirá a préstamo.

Benjamín Chandía asoma en el horizonte de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Benjamín Chandía: el apuntado por Universidad de Chile

Durante la última temporada, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 39 compromisos en Coquimbo Unido. En dichos encuentros, anotó tres goles y entregó tres asistencias.

En caso de que Universidad de Chile se decida a ir por él, tendrá que negociar con la cúpula aurinegra: tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 en el puerto pirata.

En resumen: