Claudio Borghi arremete contra Arturo Vidal por polémica en Colo Colo: “Tiene la condición de…”

En Colo Colo se ha desatado una importante polémica en las últimas horas a raíz de los dichos de Arturo Vidal sobre Gabriel Maureira, tras la derrota del ‘Cacique’ ante Coquimbo Unido, en la que sus palabras generaron diversas reacciones entre los hinchas albos.

En medio de este escenario, el ídolo del ‘Popular’, Claudio Borghi, abordó la situación en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, donde cuestionó los comentarios de Vidal sobre su compañero, advirtiendo que este tipo de situaciones puede generar ruido al interior del camarín.

“Yo creo que quizás a Maureira le molesta pero no lo dice, pero quizás aparezca otro jugador grande y le diga ‘te estás equivocando’, porque los tiempos han cambiado, imaginate que nosotros nos molestamos cuando nos levantaban las manos”, parte indicando Borghi.

En esa misma línea, el ‘Bichi’ reconoció que nunca había visto a un futbolista en actividad realizar transmisiones durante la competencia para analizar el desempeño de su propio equipo y comentar la actuación de sus compañeros, una práctica que, a su juicio, abre un debate dentro del fútbol.

Vidal dejó críticas a Maureira | Foto: Photosport

“Esto yo no lo vi nunca, Luis Enrique (hizo streamer) lo hizo como entrenador, pero que un jugador esté comentando un partido sobre sus compañeros al aire… no me acuerdo”, declaró.

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Finalmente, Borghi aclaró que no tiene inconvenientes con que un futbolista cuestione el rendimiento de otro, siempre que lo haga al interior del plantel y no públicamente y además, advirtió que la condición de figura de Vidal puede darle un impacto mayor a sus declaraciones entre los hinchas de Colo Colo.

“Yo no tengo problemas que este comentario se haga dentro de plantel, se hacen, pero al aire en un programa, quizás si lo hace por un rival, no pasa nada, se enojará el rival, pero hablar por un compañero y joven, es más complejo todavía. Vidal tiene la condición de cambiar el pensamiento de hincha”, concluyó.