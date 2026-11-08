Marcos Bolados y su confesión más profunda tras ser el héroe de la 35 en Colo Colo: “Este equipo tuvo…”

El delantero, Marcos Bolados habló tras lo que fue la victoria del 'Cacique' ante Ñublense.

Colo Colo logró en esta jornada acabar con la espera y coronarse como el campeón del fútbol chileno tras lo que fue su agónica victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán, resultado que le permitió a los ‘Albos’ levantar la copa a tres fechas del término del torneo.

El agónico tanto de Marcos Bolados en los descuentos le dio la victoria y la estrella 35 al ‘Cacique’, que despejó todas las dudas para el equipo de Fernando Ortiz en esta recta final del torneo nacional.

Después de lo que fue este duelo, el delantero Marcos Bolados conversó con TNT Sports y dejó sus sensaciones de lo que fue este triunfo clave para obtener el título, en la que confesó cómo se sintió tras ser el héroe de la jornada.

“Hacer el gol a último minuto es lo más bonito más si se consigue el campeonato. Se lo dedico a mi familia que siempre estuvo conmigo”, remarcó Bolados.

Bolados le dio el titulo a Colo Colo | Foto: Photosport

Concluyendo, Bolados valoró el gran esfuerzo que hizo todo el equipo para poder conseguir este importante logro, en el que desde un inicio trabajaron con todo para poder hoy gritar campeones.

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“Este equipo tuvo pasión. Trabajamos para esto. Vi a mis compañeros de afuera. Nos sacamos la cresta para esto. Esto es premio al trabajo”, cerró.