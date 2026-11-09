Esta semana comenzarán las conversaciones en Colo Colo para definir el plantel del 2027, donde hay varias carpetas por revisar.

El domingo Colo Colo se proclamó campeón de la Liga de Primera 2026 y aseguró el primer y gran objetivo de esta temporada, la anhelada estrella 35, además de clasificar como Chile 1 a la próxima Copa Libertadores.

Ahora en el Cacique tendrán que sentarse a conversar para comenzar a definir el plantel de cara a la siguiente campaña, donde lo primero es abrochar la continuidad del cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz.

Tras aquello deberán tomar las decisiones más difíciles, respecto a qué jugadores continuarán en el equipo y quiénes serán los “cortados” que deberán despedirse del Estadio Monumental.

En diciembre son 10 jugadores los que terminan contrato con Colo Colo, pero hay distintas situaciones que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, el volante Álvaro Madrid, el atacante Lautaro Pastrán y el delantero Maximiliano Romero están a préstamo con opción de compra.

El caso más emblemático es el de Arturo Vidal, ídolo albo y capitán en la estrella 35, quien se ha mostrado distante con Blanco y Negro pero que desearía estirar su estadía en Macul un año más, antes de pensar en un eventual retiro del fútbol profesional.

¿Quiénes serían los primeros cortados de Colo Colo?

De los 10 jugadores que terminan contrato, hay al menos tres que no estarían en los planes para la próxima temporada. Ellos son el lateral derecho Matías Fernández Cordero, el volante argentino Claudio Aquino y el arquero Fernando De Paul. Es más, el Tuto estaría siendo seguido por Universidad Católica.

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A esta lista también se podría unir Marcos Bolados, quien a inicio de año iba ser cedido, pero se lesionó de gravedad en la pretemporada. Tras volver a las canchas funcionó como un verdadero refuerzo albo y terminó dándole la estrella 35 en Chillán, reencantando al pueblo albo.

Claudio Aquino sería el gran cortado de Colo Colo. (Foto: Marco Vazquez/Photosport)

¿Quiénes están en duda?

Las dudas pasan por lo que ocurrirá con Arturo Vidal, también lo que se defina con el arquero caboverdiano Vozinha, quien se ha ido afirmando en la portería de Colo Colo tras dejar serias dudas en sus primeros partidos. Además, recientemente dio a conocer que su deseo es jugar la Copa Libertadores.

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Otro caso a evaluar es el de Tomás Alarcón, que por momento fue una pieza clave en el mediocampo del Tano Ortiz. En ByN también deberán decidir si es que hacen uso de las opciones de compra de los argentinos Lautaro Pastrán y Maxi Romero, aunque todo parece indicar que al menos deberán elegir por uno de los dos, pues entre ambos superan los 2,5 millones de dólares.

Vozinha es una de las mayores dudas de Colo Colo para 2027. (Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport)

Pese a que no termina contrato a fin de año, también deben estudiar qué hacer con el defensa uruguayo Javier Méndez, que llegó como refuerzo desde Peñarol y prácticamente no ha jugado. Su vínculo expira en 2027.

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La misma evaluación tendrán que hacer con los arqueros formados en casa, como Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva. Uno de los dos tendrá que partir a préstamo.

¿Quién sigue en 2027?

Uno que prácticamente tiene asegurada su continuidad en Colo Colo es el volante nacional Álvaro Madrid, que ha sido el refuerzo más regular de esta temporada para los albos, convirtiéndose en un inamovible en el mediocampo. Además, lleva ocho goles y cuatro asistencias hasta el momento.

En Colo Colo harán el esfuerzo para retener a Álvaro Madrid. (Foto: @colocolooficial)

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La situación del porteño es la siguiente: está a préstamo desde Everton de Viña del Mar con una opción de compra de 500 mil dólares, la que tiene fecha de caducidad el 15 de diciembre. En comparación a Pastrán y Romero, este monto es mucho más accesible.