Este jueves hubo conferencia de prensa en Colo Colo y el encargado de hablar ante los medios de comunicación fue el delantero Marcos Bolados, en la previa del partido de vuelta contra Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile.
El atacante de 30 años se mostró muy tranquilo y centrado luego de volver a las canchas tras una lesión, que lo dejó fuera por casi ocho meses. En la pretemporada sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y pasar por un largo proceso de rehabilitación.
En esta ocasión, el antofagastino comentó que solo piensa en el día a día y que está a completa disposición del entrenador Fernando Ortiz.
“Entrenando, lo más importante para mí hoy es entrenar, estar bien, la lesión fue muy larga. Chocante, pero trato de poder entrenar y para no volver a lesionarme, que eso igual es importante, hay que trabajar harto el tema de compensación”, comenzó diciendo.
“Hoy estoy acá, necesito estar acá, mi cabeza acá, tratar de hacer lo mejor posible en los entrenamiento y cuando me toque. No estoy pensando en tres meses más, estoy pensando acá. Trato de poder sacar todo ese tiempo que no pude estar, de hacerlo ahora, entreno para esto, para ser una opción para el entrenador”, agregó.
Respecto a todo el proceso de recuperación, comentó: “Difícil, pero ya pasaron, ocho meses que todos me preguntaban cómo era. Es difícil, pero cada día era uno menos y así me lo llevaba. Mi familia, mis compañeros, me han tratado súper bien”.
Marcos Bolados volvió a las canchas en la Copa Chile. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)
Finalmente le preguntaron qué necesita para volver a su “prime”, que fue en la temporada 2024 donde terminó siendo clave en la obtención del título en el Campeonato Nacional. Ante aquello, recordó la épica remontada alba sobre Universidad de Chile.
“El 2024 fue eso cuando veníamos 10 puntos abajo, ¿no? Fue maravilloso eso. Pero la clave siempre es entrenar, ser constante, tienes que estar ahí. Y cuando se den las oportunidades, tratar de hacerlo bien. Uno entrena para que te vaya bien y en ese momento se dio y estábamos todos felices”, completó Bolados.
¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Colo Colo vs. Audax Italiano?
El partido de vuelta entre Colo Colo y Audax Italiano se disputa este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. En la ida empataron 0-0 por lo que la llave está abierta.