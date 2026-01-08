Colo Colo se sigue moviendo en este mercado de fichajes, habiendo oficializado la contratación de Joaquín Sosa y de Matías Fernández, el cacique sigue buscando una mayor cantidad de incorporaciones. Por esto es que se reveló que uno de sus pretendidos, fue hincha de Universidad de Chile en el pasado.

A través de Facebook, Daniel Castro, posteó hace años, distintas alusiones hacia los azules. En estas publicaciones recalcó fuertemente su burla hacia los albos y hacia Universidad Católica.

Estas publicaciones no tardaron en viralizarse, lo que causó cierto repudio por parte de hinchas del cacique. Ya que “Popín” es uno de los anhelos para reforzar a los albos de cara a la temporada 2026.

Blanco y Negro volvió a evaluar la oferta para contratar al nacido en Puchuncaví, esto por la lamentable lesión de Marcos Bolados al inicio de la pretemporada, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado en su rodilla, lo cual lo tendrá apartado de las canchas por al menos 6 meses.

La oferta pretendida por los albos sería de $500 mil dólares, por un alto porcentaje de su pase, según informó el periodista, Rodrigo Arellano, a través de su cuenta de X.

Daniel Castro es pretendido por Colo Colo

El delantero de Deportes Limache, tiene contrato hasta fines de este año en el conjunto tomatero. Por lo que no sería raro salir por un eventual préstamo al cacique.

El ex Santiago Wanderers, se convirtió en la bestia negra de los colocolinos. Esto ya que disputó cuatro encuentros frente a los albos en los que logró marcar 3 goles.

¿Cómo fue la temporada de Popín Castro?

El artillero de 31 años jugó 36 encuentros entre la Liga de Primera y la Copa Chile. En estos partidos el goleador logró anotar 17 goles y entregar 3 asistencias, siendo esta una de sus mejores temporadas en el profesionalismo.

En síntesis