Tras Colo Colo vs. Santa Fe: la tabla del grupo A de la Copa Libertadores Femenina

El conjunto albo perdió en su segundo duelo por la fase de grupos del certamen continental y quedó eliminado tempranamente.

Colo Colo atraviesa un complejo momento en la Copa Libertadores Femenina. Luego de comenzar su travesía en la competencia con un tropiezo, el cuadro popular no levantó cabeza y cayó 2-1 contra Independiente Santa Fe.

Pese al gol de Anaís Cifuentes en el minuto 52, el elenco chileno se derrumbó sobre el cierre: Mariana Zamorano anotó un doblete para el conjunto colombiano en el 63′ y en el 90+3′.

De este modo, Colo Colo queda en la cuarta ubicación del grupo A de la Copa Libertadores Femenina con cero puntos. Por ende, no tiene posibilidad alguna de obtener boletos rumbo a cuartos de final.

¿Por qué? Debido al criterio de enfrentamiento directo contra Corinthians: solo puede alcanzar al club brasileño en puntaje, pero ya perdió ante el mismo en la primera jornada del torneo.

A raíz de esto, Colo Colo queda eliminado a falta de una fecha y solo jugará contra Caracas por el honor.

Por su parte, Independiente Santa Fe se instala en la cima del grupo con seis unidades. Aseguró su participación en la próxima fase a pesar de tener pendiente su compromiso contra Corinthians.

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Colo Colo cayó contra Independiente Santa Fe. (Imagen: Colo Colo)

Colo Colo sufre: así está la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores Femenina