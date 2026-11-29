El defensor del 'Cacique', Joaquín Sosa dejó este importante mensaje en Colo Colo en la recta final del año.

Colo Colo vio acción dentro de la penúltima fecha en la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz igualaron a dos tantos ante Deportes La Serena en un entretenido partido que se disputó en el Estadio Monumental.

Después de lo que fue este partido, el defensor ‘Albo’, Joaquín Sosa conversó con TNT Sports tras ser el mejor jugador del compromiso al anotar los dos goles para el ‘Cacique’, en la que dejó sus sensaciones a este resultado.

“Amargo la verdad porque merecíamos más, más goles, sobre todo en el primer tiempo. Seguimos mejorando, sin perder y un sabor amargo por el empate final, pero todo aprendizaje para adelante”, parte señalando Sosa.

Dejando de lado lo que es este resultado, el jugador uruguayo del ‘Popular’ dejó bien en claro que ahora en Colo Colo todo el foco estará puesto en lo que es la Copa Chile, el título que desean conseguir para abrochar de la mejor forma su 2026.

Sosa avisa que Colo Colo va por la Copa Chile | Foto: Photosport

“Nos estamos preparando para ganarla, es el último objetivo que nos queda en el año, yo creo que lo vamos hacer de gran forma. A recuperar y entrenar mañana para el objetivo del miércoles con O’Higgins”, comentó.

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Concluyendo, Sosa avisa a sus rivales en la Copa Chile que Colo Colo mantiene a tope su hambre de competir en esta recta final y que el gran objetivo ahora será levantar aquel título.

“Sí, estamos fuerte, sobre todo en lo grupal, en lo deportivo se nota también, a pesar de que fuimos intercalando jugadores por el cansancio, pero estamos fuertes y estamos para salir campeón si Dios quiere”, cerró.