VIDEO | Jordhy Thompson sorprende en Rusia con inesperada aparición antes del próximo partido del Orenburg

El delantero nacional, Jordhy Thompson vuelve a llamar la atención en Rusia, aunque esta vez no por lo ocurrido dentro de una cancha, ya que el jugador del Orenburg fue protagonista de una llamativa promoción para el próximo duelo de su equipo.

El ex jugador de Colo Colo apareció caracterizado como un torero, protagonizando un registro que rápidamente llamó la atención por lo particular de la propuesta, en donde el Orenburg se encargó de promocionar su importante encuentro en la Liga Rusa.

El Orenburg tendrá una dura misión para esta nueva fecha del fútbol ruso, en la que recibirán en condición de local al líder del torneo, Krasnodar, en donde tiene el gran objetivo de poder sumar un triunfo para alejarse de la parte baja.

De esta manera, Thompson se prepara para lo que será este nuevo desafío dentro del fútbol ruso, en la que espera ayudar a su equipo para sumar un triunfo que necesita con urgencia.

VIDEO: LA PROMOCIÓN DE THOMPSON EN RUSIA