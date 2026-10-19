Los minutos restantes del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile se jugarán antes de la hora programada.

En medio de la alerta meteorológica y la alerta amarilla que fue decretada en la Región Metropolitana por el sistema frontal, que ingresará en las próximas horas a la capital, la ANFP decidión reprogramar el partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt.

Más bien solo el segundo tiempo del partido de vuelta, que es lo que está pendiente de la llave de cuartos de final de Copa Chile, el que se empezó a disputar hace dos semanas y que tuvo que ser suspendido en el entretiempo por la fuerte lluvia que inundó la cancha del Estadio Monumental.

El ente rector del fútbol profesional reprogramó el segundo tiempo para este martes 20 de octubre a las 18:00 horas en Macul, pero esto sufrió una modificación de última hora debido al poco alentador pronóstico del tiempo para mañana en la tarde en Santiago.

Se espera que haya tormenta eléctrica y fuertes granizadas, con peligro de nuevos aluviones en la precordillera, por lo que las autoridades también suspendieron las clases en 10 comundas del sector oriente.

El cambio de última hora para Colo Colo vs. Puerto Montt

Ante aquello, la ANFP adelantó la disputa de estos 45 minutos restantes para las 16:00 horas del martes y sin público en el Monumental.

Captura de la publicación del periodista Cristián Alvarado en X.

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Consignar que era difícil volver a mover este partido debido al calendario del equipo sureño, que venía regresando desde el norte tras su partido con San Marcos de Arica en la Primera B.