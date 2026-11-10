El exreferente de la U cargó contra Arturo Vidal por sus cantos burlescos contra los azules: "Canta tres canciones con muchos garabatos".

El exdefensor de Universidad de Chile, Waldo Ponce, no se guardó nada para criticar los burlescos festejos de Arturo Vidal tras coronarse campeón con Colo Colo. El capitán de los albos lanzó fuertes cánticos y burlescos comentarios contra los azules luego de la obtención del título, lo que colmó la paciencia del exreferente de la U.

Y es que Vidal llevó la batuta en los cánticos y celebraciones contra el archirrival. Los mensajes bélicos del ‘King’ se hicieron sentir con fuerza en la celebración de los albos en el Monumental, un hecho que fue duramente cuestionado por el recordado ‘Waldini’.

El enojo de Waldo Ponce contra Arturo Vidal

“Lo que no me gustó, y yo sé que van a decir que soy de la U y que soy picado, pero no me gustó que su capitán, Arturo Vidal, que para mí está dentro de los mejores de nuestra historia y no me molesta decirlo, pero no me gustó que cuando le dan las palabras al capitán, a un tipo que es referente, canta tres canciones con muchos garabatos en contra de su archirrival, y eso para mí es una falta de respeto a la U”, comentó de entrada el exzaguero.

Ponce también cuestionó la imagen que refleja Vidal en las nuevas generaciones: “Hay cabros chicos que son de la U y que quieren ser como Arturo Vidal, y que empiece a cantar canciones con puras chuchadas para la U, no me gustó, la verdad”.

Finalmente, y pese a la molestia, el exmundialista intentó justificar los dichos del ‘King’: “Entiendo como es Arturo, Arturo es muy de corazón y las cosas que dice lo expresa. Yo creo que fue de esa manera que lo hizo, no veo otra intención, pero no me gustó, la verdad”, cerró.