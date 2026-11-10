VIDEO: Arturo Vidal y Javier Correa no se olvidan de la U y la mencionan en plena celebración de Colo Colo

Las dos figuras del 'Cacique', Arturo Vidal y Javier Correa dejaron este ácido mensaje a la Universidad de Chile.

Colo Colo celebró ante toda su gente en el Estadio Monumental lo que fue la obtención de un nuevo título dentro del fútbol chileno, el que lograron tras su agónica victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán en el sur del país.

La escuadra que comanda Fernando Ortiz se dio cita con sus seguidores en el recinto de Pedreros para disfrutar de lo que es la estrella 35, en la que realizaron un importante evento para gozar con los hinchas del ‘Popular’.

Dentro de este evento, los jugadores del plantel pudieron compartir con los hinchas en la que entonaron diversos cánticos para celebrar la obtención de este nuevo título para sus vitrinas.

En lo que fue este show, los jugadores Arturo Vidal y Javier Correa, fueron los que se robaron todas las miradas de los hinchas del ‘Popular’ con sus intervenciones ante todo el público, en la que se acordaron de su clásico rival: la Universidad de Chile.

El ‘King’ y el goleador ‘Albo’ entonaron diversas canciones contra su archirrival, las que cantaron a todo pulmón, mientras los hinchas del ‘Cacique’ festinan con dicho momento y acompañaban a sus figuras para enrostrarle el título a la U.

VIDEO: REVISA LA DEDICATORIA DE VIDAL Y CORREA A LA U

ARTURO VIDAL PADREANDO EN TELEVISIÓN ABIERTA, HISTÓRICO #VamosColoColo https://t.co/nIXuZrTgoJ — Bárbara🦋 (@ffuckvirtual) November 9, 2026

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