Campeón con Universidad de Chile barre el piso con Javier Correa: “Es un vende humo”

Waldo Ponce arremetió contra el delantero de Colo Colo tras sus gestos obscenos en el Superclásico del 23 de agosto.

Universidad de Chile sigue con la herida abierta tras perder el Superclásico contra Colo Colo. A su vez, hay otro hecho que genera recelo en el cuadro azul: el lamentable actuar de Javier Correa.

El atacante argentino realizó gestos obscenos tras triunfar en el encuentro entre archirrivales, lo que provocó la reacción de Waldo Ponce. ¿Qué hizo? El campeón con los universitarios fulminó al delantero involucrado.

Bajo la visión del retirado defensa, lo del ariete no es más que para la tribuna. Por ello, perdió la paciencia y arremetió duramente contra el oriundo de Córdoba a través de Radio Futuro. También cuestionó su festejo en el 2-1.

“Es un vende humo. Vende humo. Celebra el gol así, haciendo el signo de Colo Colo, besando la camiseta. Yo digo, ¿cuántos meses ya en Colo Colo vas a ser tan identificado con un equipo?“, comentó.

“Yo ni siquiera en la U nunca besé la camiseta. A mí me cargaba cuando de repente jugábamos contra Colo Colo. Habían cabros o rivales que llevaban cuatro meses y eran así“, agregó.

Waldo Ponce disparó contra Javier Correa. (Foto: Club Universidad de Chile)

Publicidad

Campeón con Universidad de Chile destroza a Javier Correa

Finalmente, Waldo Ponce le dejó un potente recado a la figura del archirrival. Tiene que mantener dicha postura en todo instante, no solamente a la hora de intentar captar los flashes.

“Eso a mí me carga. Lo bueno es que uno tiene que ser guapo, tiene que ser guapo siempre. Y si se manda una cagada o dice algo, tiene que asumirlo”, concluyó el emblemático zaguero.